Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 340 граммов меньше (2.1 и 2.44 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (100 и 95 Вт*ч)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.1 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 910 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~86.2% Боковые рамки 9.2 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость ZBook Fury 16 G9 +100% 1000 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6600M 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1489 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2177 МГц 1296 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64 Производительность GPU ZBook Fury 16 G9 +119% 11.4 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v2.0 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.