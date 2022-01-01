Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Батарея 95 Вт*ч - 51 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (95 и 51 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP EliteBook 860 G9 Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.76 и 2.44 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 1.76 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 358.7 x 251 x 19.2 мм Площадь 910 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~82.4% Боковые рамки 9.2 мм 7 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ZBook Fury 16 G9 1000 нит EliteBook 860 G9 1000 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 51 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 65 / 100 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6600M 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1489 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2177 МГц 1100 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 640 Блоки текстурирования (TMUs) 112 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20 Производительность GPU ZBook Fury 16 G9 +709% 11.4 терафлопс EliteBook 860 G9 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v2.0 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.