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HP ZBook Fury 16 G9 против EliteBook 860 G9

62 из 100
HP ZBook Fury 16 G9
VS
54 из 100
HP EliteBook 860 G9
HP ZBook Fury 16 G9
HP EliteBook 860 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 95 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Fury 16 G9 и EliteBook 860 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9
  • Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (95 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать HP EliteBook 860 G9
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.76 и 2.44 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Fury 16 G9
vs
EliteBook 860 G9

Корпус

Вес 2.44 кг 1.76 кг
Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 358.7 x 251 x 19.2 мм
Площадь 910 см2 900 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~82.4%
Боковые рамки 9.2 мм 7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ZBook Fury 16 G9
1000 нит
EliteBook 860 G9
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 65 / 100 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1489 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц 1100 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 640
Блоки текстурирования (TMUs) 112 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20
Производительность GPU
ZBook Fury 16 G9 +709%
11.4 терафлопс
EliteBook 860 G9
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v2.0 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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