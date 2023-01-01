Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Power G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 190 граммов меньше (1.96 и 2.15 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.96 и 2.15 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 2.15 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 22.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 841 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~86.2% Боковые рамки 7 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 ZBook Power G10 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 13% more screen space Тесты экрана Контрастность - 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика - 63 мс Максимальная яркость ZBook Power G10 250 нит MacBook Pro 16 (2023) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 120 / 150 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP - 35 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 832 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1398 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU ZBook Power G10 5.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +17% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.