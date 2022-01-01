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HP ZBook Studio 16 G9 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

70 из 100
HP ZBook Studio 16 G9
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
HP ZBook Studio 16 G9
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Studio 16 G9 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Studio 16 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.73 и 2.1 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 59-81% больше FPS в играх
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16248 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Studio 16 G9
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.73 кг 2.1 кг
Размеры 356 x 242 x 19 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 862 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~86.2%
Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.7 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 100% 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
ZBook Studio 16 G9 +100%
1000 нит
MacBook Pro 16 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 150 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 613 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
ZBook Studio 16 G9 +108%
10.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.6 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.4 x 8.9 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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