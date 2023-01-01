Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Studio 16 G9 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.73 и 1.96 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.73 и 1.96 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16496 vs 13973 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16496 vs 13973 баллов На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит Причины выбрать HP ZBook Power G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.96 кг Размеры 356 x 242 x 19 мм 359.4 x 233.9 x 22.8 мм Площадь 862 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~79.8% Боковые рамки 5.7 мм 7 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 175° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана ZBook Studio 16 G9 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ZBook Power G10 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость ZBook Studio 16 G9 +300% 1000 нит ZBook Power G10 250 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 150 Вт 120 / 150 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 613 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 50 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 832 МГц Boost частота GPU - 1537 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ZBook Studio 16 G9 +86% 10.8 терафлопс ZBook Power G10 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.4 x 8.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.