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Huawei MateBook 14 против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

50 из 100
Huawei MateBook 14
VS
50 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Huawei MateBook 14
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14 и Apple MacBook Air (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 217% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4777 vs 1506 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.29 и 1.49 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 227 против 185 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14
vs
MacBook Air (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.49 кг 1.29 кг
Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 688 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~79.4%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 8100 об/мин
Уровень шума 40.2 дБ 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 185 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2160 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1758:1 1300:1
Цветовой охват sRGB 92.8% 98.3%
Охват Adobe RGB 68.2% 64.2%
Охват DCI-P3 65.9% -
Время отклика 36 мс 35 мс
Максимальная яркость
MateBook 14
300 нит
MacBook Air (Intel, 2020) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 6
Производительность GPU
MateBook 14
1.41 терафлопс
MacBook Air (Intel, 2020)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 76.4 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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