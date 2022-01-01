Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2160 x 1440 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель 512GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14 На 574% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4777 vs 709 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (56 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 65% более четкий дисплей – 185 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.45 кг Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 688 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~77.6% Боковые рамки 5.8 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серий Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40.2 дБ -

Дисплей 2160 x 1440 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 185 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1758:1 - Цветовой охват sRGB 92.8% - Охват Adobe RGB 68.2% - Охват DCI-P3 65.9% - Время отклика 36 мс - Максимальная яркость MateBook 14 +36% 300 нит Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU MateBook 14 +488% 1.41 терафлопс Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.