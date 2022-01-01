Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 56 Вт*ч - 40 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (56 и 40 Вт*ч) Причины выбрать Dell Latitude 9430 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.27 и 1.49 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.27 кг Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм Площадь 688 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~85% Боковые рамки 5.8 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 40.2 дБ -

Дисплей 2160 x 1440 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 185 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1758:1 - Цветовой охват sRGB 92.8% - Охват Adobe RGB 68.2% - Охват DCI-P3 65.9% - Время отклика 36 мс - Максимальная яркость MateBook 14 300 нит Latitude 9430 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 40 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14 1263 Latitude 9430 +22% 1537 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14 4147 Latitude 9430 +25% 5192 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14 1305 Latitude 9430 н/д Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14 4777 Latitude 9430 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU MateBook 14 1.41 терафлопс Latitude 9430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.