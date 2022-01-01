Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2160 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Precision 5470 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 206% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14630 vs 4777 баллов

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.48 кг Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм Площадь 688 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~87% Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40.2 дБ -

Дисплей 2160 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 185 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1758:1 - Цветовой охват sRGB 92.8% 100% Охват Adobe RGB 68.2% - Охват DCI-P3 65.9% - Время отклика 36 мс - Максимальная яркость MateBook 14 300 нит Precision 5470 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 72 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц Ядер 4 12 Потоков 8 16 L3-кэш 8 МБ 18 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14 1263 Precision 5470 +31% 1659 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14 4147 Precision 5470 +148% 10274 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14 1305 Precision 5470 +30% 1698 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14 4777 Precision 5470 +206% 14630

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU MateBook 14 1.41 терафлопс Precision 5470 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.