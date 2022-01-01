Huawei MateBook 14 против Dell Precision 5470
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
32
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
67
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
91
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 14
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Precision 5470
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 206% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14630 vs 4777 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.49 кг
|1.48 кг
|Размеры
|307.5 x 223.8 x 15.9 мм
|310.6 x 210.3 x 18.95 мм
|Площадь
|688 см2
|653 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~87%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|40.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|185 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2160 x 1440 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1758:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|92.8%
|100%
|Охват Adobe RGB
|68.2%
|-
|Охват DCI-P3
|65.9%
|-
|Время отклика
|36 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1263
Precision 5470 +31%
1659
Geekbench 5 (многоядерный)
4147
Precision 5470 +148%
10274
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
Precision 5470 +30%
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
4777
Precision 5470 +206%
14630
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|76.4 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|4x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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