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Huawei MateBook 14 против Dell Precision 5470

50 из 100
Huawei MateBook 14
VS
63 из 100
Dell Precision 5470
Huawei MateBook 14
Dell Precision 5470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2160 x 1440
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14 и Dell Precision 5470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Precision 5470
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 206% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14630 vs 4777 баллов
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14
vs
Precision 5470

Корпус

Вес 1.49 кг 1.48 кг
Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм
Площадь 688 см2 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~87%
Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 185 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1758:1 -
Цветовой охват sRGB 92.8% 100%
Охват Adobe RGB 68.2% -
Охват DCI-P3 65.9% -
Время отклика 36 мс -
Максимальная яркость
MateBook 14
300 нит
Precision 5470 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14
1263
Precision 5470 +31%
1659
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14
4147
Precision 5470 +148%
10274
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14
1305
Precision 5470 +30%
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14
4777
Precision 5470 +206%
14630

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
MateBook 14
1.41 терафлопс
Precision 5470
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 76.4 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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