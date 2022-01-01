Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2160 x 1440 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4777 vs 2436 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч) Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.16 и 1.49 кг)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (601 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.16 кг Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 688 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~81.1% Боковые рамки 5.8 мм 3.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40.2 дБ -

Дисплей 2160 x 1440 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 185 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1758:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 92.8% 100% Охват Adobe RGB 68.2% - Охват DCI-P3 65.9% - Время отклика 36 мс 30 мс Максимальная яркость MateBook 14 300 нит XPS 13 9305 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 6 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14 +4% 1263 XPS 13 9305 1210 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14 +68% 4147 XPS 13 9305 2464 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14 1305 XPS 13 9305 +3% 1341 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14 +96% 4777 XPS 13 9305 2436

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU MateBook 14 +68% 1.41 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 4x2 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3271-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.