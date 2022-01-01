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Huawei MateBook 14 против Dell XPS 17 9720 (2022)

50 из 100
Huawei MateBook 14
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Huawei MateBook 14
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2160 x 1440
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14 и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.49 и 2.17 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (688 и 929 см2)
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 185 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 217% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 4777 баллов
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 1.49 кг 2.17 кг
Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 688 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~90.3%
Боковые рамки 5.8 мм 4.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40.2 дБ 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 185 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2160 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1758:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 92.8% 100%
Охват Adobe RGB 68.2% -
Охват DCI-P3 65.9% -
Время отклика 36 мс 35 мс
Максимальная яркость
MateBook 14
300 нит
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14
4489
XPS 17 9720 (2022) +135%
10547
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14
4777
XPS 17 9720 (2022) +217%
15125

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
MateBook 14
1.41 терафлопс
XPS 17 9720 (2022) +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Макс. громкость 76.4 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 14.9 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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