Huawei MateBook 14 против HP 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
45
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
32
28
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
16
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
67
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
91
88
Оценка NanoReview
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 14
- На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4777 vs 2522 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 65% более четкий дисплей – 185 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP 14 (2021)
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.49 кг
|1.46 кг
|Размеры
|307.5 x 223.8 x 15.9 мм
|324 x 225 x 17.9 мм
|Площадь
|688 см2
|729 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~74.1%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|40.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|185 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2160 x 1440 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|-
|Контрастность
|1758:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|92.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|68.2%
|-
|Охват DCI-P3
|65.9%
|-
|Время отклика
|36 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14 +4%
1263
1220
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14 +61%
4147
2573
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
14 (2021) +6%
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14 +89%
4777
2522
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|76.4 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1