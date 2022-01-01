Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (60 и 52.6 Вт*ч)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.24 и 1.43 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 5282 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 721 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.24 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 721 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~82% Боковые рамки 6.8 мм 5.6 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 2560 x 1664 Диагональ 14.2 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 Вт 30 / 35 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 3733 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 4.0 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.1 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.