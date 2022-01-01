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Huawei MateBook 14s против Apple MacBook Air (M2, 2022)

59 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Huawei MateBook 14s
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (60 и 52.6 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.24 и 1.43 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 5282 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 721 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.43 кг 1.24 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 721 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~82%
Боковые рамки 6.8 мм 5.6 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
MateBook 14s
400 нит
MacBook Air (M2, 2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 30 / 35 Вт
Длина кабеля 1.8 метров -
Вес зарядного устройства 241 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
MateBook 14s
1.41 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3733 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 4.0 2.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.1 дБ -
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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