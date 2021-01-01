MateBook 14s или MacBook Pro 13 (Intel, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 1038NG7 Intel Core i7 1068NG7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4802 баллов

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 721 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.4 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 721 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~79.4% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6200 об/мин Уровень шума 47 дБ 42.1 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2560 x 1600 Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 77.4% Время отклика - 40 мс Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит MacBook Pro 13 (Intel, 2020) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки - 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 241 грамм 276 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Plus Graphics G7 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 640 512 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс MacBook Pro 13 (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.1 дБ 80.1 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см 11.1 x 6.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.