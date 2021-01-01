Huawei MateBook 14s против Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4802 баллов
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 721 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.4 кг
|Размеры
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|721 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~79.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6200 об/мин
|Уровень шума
|47 дБ
|42.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|213 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1500:1
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|77.4%
|Время отклика
|-
|40 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|12.96 В
|Время полной зарядки
|-
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|241 грамм
|276 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14s +26%
1392
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14s +9%
4565
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14s +29%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14s +10%
5282
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|512
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84.1 дБ
|80.1 дБ
|Микрофонов
|4
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|12.0 x 7.4 см
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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