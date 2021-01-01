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Huawei MateBook 14s против Apple MacBook Pro 16 (2019)

64 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
70 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Huawei MateBook 14s
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.43 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (721 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5282 баллов
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.43 кг 2.04 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 357.9 x 245.9 x 16 мм
Площадь 721 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.3%
Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 47 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
MateBook 14s
400 нит
MacBook Pro 16 (2019) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 241 грамм 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1280
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook 14s
1.41 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +127%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.1 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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