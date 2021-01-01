MateBook 14s или MacBook Pro 16 (2019) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.43 и 2.04 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (721 и 880 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (100 и 60 Вт*ч)

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5282 баллов

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 2.04 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 357.9 x 245.9 x 16 мм Площадь 721 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.3% Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 47 дБ 46.1 дБ

Дисплей 2520 x 1680 3072 x 1920 Диагональ 14.2 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 43 мс Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит MacBook Pro 16 (2019) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 241 грамм 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 640 1280 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +127% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.1 дБ 82.3 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.