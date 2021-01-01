Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 36% более четкий дисплей – 213 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.22 и 1.43 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 5282 баллов

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (67 и 60 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (670 и 721 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.22 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 721 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~80.6% Боковые рамки 6.8 мм 4.6 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы LTPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 / 100 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14s +31% 1381 ZenBook 14 UM425 1052 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14s 4634 ZenBook 14 UM425 +5% 4860 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14s +24% 1385 ZenBook 14 UM425 1121 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14s 5282 ZenBook 14 UM425 +30% 6850

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 640 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс ZenBook 14 UM425 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.1 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.