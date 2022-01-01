Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook 14s или ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) – что лучше выбрать?

Huawei MateBook 14s против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

59 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Huawei MateBook 14s
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 5282 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Корпус

Вес 1.43 кг 1.4 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 721 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~82.6%
Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм
Цвета Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 100 Вт
Длина кабеля 1.8 метров -
Вес зарядного устройства 241 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
MateBook 14s +27%
1.41 терафлопс
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.1 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs Huawei MateBook 14s
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Huawei MateBook 14s
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
4. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 vs Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
5. Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs 14X OLED UX5401 (AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и Huawei MateBook 14s – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры