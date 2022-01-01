Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.43 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 51% более четкий дисплей – 213 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (721 и 843 см2) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 5282 баллов

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (96 и 60 Вт*ч)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 2 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 721 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~79.7% Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм Цвета Серий, Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 1 мс Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +411% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.1 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.