Huawei MateBook 14s против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.43 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 51% более четкий дисплей – 213 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (721 и 843 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
- Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
- На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 5282 баллов
- Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (96 и 60 Вт*ч)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|2 кг
|Размеры
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|354 x 238 x 18.0 мм
|Площадь
|721 см2
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~79.7%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|47 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|213 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1500:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|150 Вт
|Длина кабеля
|1.8 метров
|-
|Вес зарядного устройства
|241 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1399
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
4721
7430
Cinebench R23 (одноядерный)
1385
1443
Cinebench R23 (многоядерный)
5282
12447
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35-50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1410 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|7.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.1 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.35 мм
|Размер
|12.0 x 7.4 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1