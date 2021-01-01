Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook 14s или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Huawei MateBook 14s против Dell XPS 13 9310

62 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9310
Huawei MateBook 14s
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2423 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (60 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 213 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.2 и 1.43 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (589 и 721 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.43 кг 1.2 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 296 x 199 x 15 мм
Площадь 721 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~88.4%
Боковые рамки 6.8 мм 3.7 мм
Цвета Серий, Зеленый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
MateBook 14s
400 нит
XPS 13 9310 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 241 грамм 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14s +9%
1332
XPS 13 9310
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14s +74%
4483
XPS 13 9310
2576
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14s +5%
1385
XPS 13 9310
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14s +118%
5282
XPS 13 9310
2423

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook 14s +68%
1.41 терафлопс
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.1 дБ 84.6 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MateBook 14s и 14 (2021)
2. MateBook 14s и Macbook Air (M1, 2020)
3. MateBook 14s и ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
4. MateBook 14s и MacBook Pro 14 (2021)
5. MateBook 14s и MacBook Air (Intel, 2020)
6. XPS 13 9310 и MacBook Pro 14 (2021)
7. XPS 13 9310 и XPS 13 9310 (2-in-1)
8. XPS 13 9310 и Book 13 (2020)
9. XPS 13 9310 и Blade Stealth 13 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9310 и Huawei MateBook 14s – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры