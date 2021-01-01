Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2399 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (60 и 51 Вт*ч)

Имеет на 26% более четкий дисплей – 213 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.32 и 1.43 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (615 и 721 см 2 )

) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.32 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 297 x 207 x 14.3 мм Площадь 721 см2 615 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.7% Боковые рамки 6.8 мм 4.2 мм Цвета Серий, Зеленый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 145° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47 дБ 41.5 дБ

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14.2 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 99% Охват Adobe RGB - 71.7% Охват DCI-P3 - 69.7% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook 14s 400 нит XPS 13 9310 (2-in-1) +13% 450 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 51 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм 214 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook 14s +68% 1.41 терафлопс XPS 13 9310 (2-in-1) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.1 дБ 80.7 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см 11.2 x 6.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.