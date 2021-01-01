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Huawei MateBook 14s против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)

63 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
52 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Huawei MateBook 14s
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
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Экран 2520 x 1680
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Dell XPS 13 9310 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2399 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (60 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 213 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.32 и 1.43 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (615 и 721 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
XPS 13 9310 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.43 кг 1.32 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 297 x 207 x 14.3 мм
Площадь 721 см2 615 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.7%
Боковые рамки 6.8 мм 4.2 мм
Цвета Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 145° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 - 69.7%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MateBook 14s
400 нит
XPS 13 9310 (2-in-1) +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1.8 метров -
Вес зарядного устройства 241 грамм 214 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook 14s +68%
1.41 терафлопс
XPS 13 9310 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.1 дБ 80.7 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см 11.2 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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