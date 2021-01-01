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Huawei MateBook 14s против Dell XPS 15 9510 (2021)

63 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
65 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Huawei MateBook 14s
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Батарея 60 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.43 и 1.81 кг)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 47% более четкий дисплей – 213 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (721 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5282 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.43 кг 1.81 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 721 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~89%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Серий, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
MateBook 14s
400 нит
XPS 15 9510 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 90 / 130 Вт
Длина кабеля 1.8 метров -
Вес зарядного устройства 241 грамм 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook 14s
1.41 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +290%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.1 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см 15.1 x 9.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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