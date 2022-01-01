Huawei MateBook 14s против HP 15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
52
44
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
33
38
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
64
15
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
77
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
91
80
Оценка NanoReview
59
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.43 и 1.75 кг)
- На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2495 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 113% более четкий дисплей – 213 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (721 и 868 см2)
Причины выбрать HP 15 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.75 кг
|Размеры
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|358.5 x 242 x 19.9 мм
|Площадь
|721 см2
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~77.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|47 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|213 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1500:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|1.8 метров
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|241 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14s +14%
1389
1222
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14s +83%
4629
2534
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14s +3%
1385
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14s +112%
5282
2495
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|2666 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.1 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.4 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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