Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.43 и 1.75 кг)

На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2495 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Имеет на 113% более четкий дисплей – 213 против 100 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (721 и 868 см2) Причины выбрать HP 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.75 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 358.5 x 242 x 19.9 мм Площадь 721 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~77.4% Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм Цвета Серий, Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD TN LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость MateBook 14s +60% 400 нит 15 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт Длина кабеля 1.8 метров 1 метр Вес зарядного устройства 241 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14s +14% 1389 15 (2021) 1222 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14s +83% 4629 15 (2021) 2534 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14s +3% 1385 15 (2021) 1347 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14s +112% 5282 15 (2021) 2495

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс 15 (2021) +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.1 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.