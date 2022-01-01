Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.43 и 1.54 кг)

На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 2495 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (60 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 90% более четкий дисплей – 213 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.54 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм Площадь 721 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~76.7% Боковые рамки 6.8 мм 7.6 мм Цвета Серий, Зеленый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ 35.5 дБ

Дисплей 2520 x 1680 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы LTPS LCD TN LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость MateBook 14s +60% 400 нит Pavilion 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 43 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм 280 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс Pavilion 14 (2021) +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.1 дБ 80 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.