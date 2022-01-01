Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (84 и 52 Вт*ч)

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 8633 баллов

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Видеокарта показывает в среднем на 117-159% больше FPS в играх

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.75 и 1.99 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.75 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 895 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~87.4% Боковые рамки 6.4 мм 5.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 94.9% - Охват Adobe RGB 65.1% - Охват DCI-P3 63.1% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит Swift X SFX16-52G +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1550 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Swift X SFX16-52G +212% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.