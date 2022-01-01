Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 556% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 1506 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (84 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.29 и 1.99 кг)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 895 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.29 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 895 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.4% Боковые рамки 6.4 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума 42.4 дБ 45.8 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 94.9% 98.3% Охват Adobe RGB 65.1% 64.2% Охват DCI-P3 63.1% - Время отклика 34 мс 35 мс Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит MacBook Air (Intel, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 482 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Plus Graphics G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 6 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.