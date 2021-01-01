MateBook 16 (2021) или MacBook Pro 13 (Intel, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1038NG7 Intel Core i7 1068NG7 Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 4802 баллов

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (84 и 58 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.4 и 1.99 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 895 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.4 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 895 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.4% Боковые рамки 6.4 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6200 об/мин Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 77.4% Время отклика - 40 мс Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит MacBook Pro 13 (Intel, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки - 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 135 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 276 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Plus Graphics G7 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 448 512 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс MacBook Pro 13 (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.1 x 6.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.