Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 5303 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (84 и 63 Вт*ч) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 194-264% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.45 и 1.99 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (716 и 895 см 2 )

) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.45 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм Площадь 895 см2 716 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.4% Боковые рамки 6.4 мм 7.9 мм Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 94.9% - Охват Adobe RGB 65.1% - Охват DCI-P3 63.1% 100% Время отклика 34 мс 1 мс Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 135 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 10-45 Вт 35-40 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1223 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +352% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.