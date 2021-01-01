MateBook 16 (2021) или Alienware m15 R4 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.99 и 2.11 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (895 и 996 см2) Причины выбрать Dell Alienware m15 R4 Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 630-859% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.11 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм Площадь 895 см2 996 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~67.4% Боковые рамки 6.4 мм 7.5 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42.4 дБ 52 дБ

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1119:1 Цветовой охват sRGB 94.9% 99.7% Охват Adobe RGB 65.1% 71.4% Охват DCI-P3 63.1% 70.9% Время отклика 34 мс - Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит Alienware m15 R4 300 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 86 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 135 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма 800 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 10-45 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1802 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 448 3840 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Alienware m15 R4 +1145% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86 дБ 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см 9.9 x 5.3 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.