Huawei MateBook 16 (2021) против Dell Alienware m15 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.99 и 2.11 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (895 и 996 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 630-859% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|2.11 кг
|Размеры
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм
|Площадь
|895 см2
|996 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~67.4%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|42.4 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1500:1
|1119:1
|Цветовой охват sRGB
|94.9%
|99.7%
|Охват Adobe RGB
|65.1%
|71.4%
|Охват DCI-P3
|63.1%
|70.9%
|Время отклика
|34 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|135 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|482 грамма
|800 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1324
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
6021
Alienware m15 R4 +22%
7327
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 16 (2021) +10%
1367
1242
Cinebench R23 (многоядерный)
9872
Alienware m15 R4 +1%
10016
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|3840
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|86 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|14.1 x 9.1 см
|9.9 x 5.3 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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