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Huawei MateBook 16 (2021) против Dell Alienware x17 R2

54 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
VS
69 из 100
Dell Alienware x17 R2
Huawei MateBook 16 (2021)
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16 (2021) и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.99 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (895 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Видеокарта показывает в среднем на 481-656% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18404 vs 9872 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16 (2021)
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 1.99 кг 3.02 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 895 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~69%
Боковые рамки 6.4 мм 8.1 мм
Цвета Серий Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 800:1
Цветовой охват sRGB 94.9% 100%
Охват Adobe RGB 65.1% -
Охват DCI-P3 63.1% -
Время отклика 34 мс 3 мс
Максимальная яркость
MateBook 16 (2021)
300 нит
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 482 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 28 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 48
Производительность GPU
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс
Alienware x17 R2 +875%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 14.1 x 9.1 см 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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