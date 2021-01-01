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Huawei MateBook 16 (2021) против Dell Inspiron 16 Plus 7610

59 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
VS
65 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Huawei MateBook 16 (2021)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
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Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16 (2021) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16 (2021)
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 1.99 кг 2.01 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Площадь 895 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~84.4%
Боковые рамки 6.4 мм 5.3 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 42.4 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 94.9% 99.4%
Охват Adobe RGB 65.1% 75.8%
Охват DCI-P3 63.1% 74.1%
Время отклика 34 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.3 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 482 грамма 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 2048
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610 +454%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 14.1 x 9.1 см 13.5 x 9.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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