Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх

Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.01 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм Площадь 895 см2 879 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~84.4% Боковые рамки 6.4 мм 5.3 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 42.4 дБ 50 дБ

Дисплей 2520 x 1680 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 94.9% 99.4% Охват Adobe RGB 65.1% 75.8% Охват DCI-P3 63.1% 74.1% Время отклика 34 мс 35 мс Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит Inspiron 16 Plus 7610 300 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.3 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма 486 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 10-45 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 448 2048 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Inspiron 16 Plus 7610 +454% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86 дБ 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см 13.5 x 9.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.