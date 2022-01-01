Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 84 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (84 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 5625 Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.97 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 895 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~82.6% Боковые рамки 6.4 мм 6.1 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 94.9% - Охват Adobe RGB 65.1% - Охват DCI-P3 63.1% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость MateBook 16 (2021) +20% 300 нит Vostro 5625 250 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 896 Блоки текстурирования (TMUs) 28 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Vostro 5625 +155% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.