Huawei MateBook 16 (2021) против Honor MagicBook 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 4991 баллов
- Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (84 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Honor MagicBook 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.38 и 1.99 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (693 и 895 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|1.38 кг
|Размеры
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|322.5 x 214.8 x 15.9 мм
|Площадь
|895 см2
|693 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~78%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|42.4 дБ
|46 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1500:1
|1263:1
|Цветовой охват sRGB
|94.9%
|96.3%
|Охват Adobe RGB
|65.1%
|66.1%
|Охват DCI-P3
|63.1%
|64.7%
|Время отклика
|34 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|482 грамма
|160 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1361
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 16 (2021) +28%
5943
4634
Cinebench R23 (одноядерный)
1367
1318
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 16 (2021) +98%
9872
4991
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|86 дБ
|82 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|14.1 x 9.1 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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