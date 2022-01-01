Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) На 291% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 2522 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (84 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Имеет на 69% более четкий дисплей – 189 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP 14 (2021) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.46 и 1.99 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (729 и 895 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.46 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 324 x 225 x 17.9 мм Площадь 895 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~74.1% Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 94.9% - Охват Adobe RGB 65.1% - Охват DCI-P3 63.1% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 135 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 482 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) +32% 1.108 терафлопс 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.