Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1280 3000 x 2000 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 4810 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (84 и 66 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.34 и 1.99 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (647 и 895 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.34 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм Площадь 895 см2 647 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.9% Боковые рамки 6.4 мм 4.3 мм Цвета Серий Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 145° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 42.4 дБ 41.5 дБ

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1280 3000 x 2000 Диагональ 16 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 94.9% - Охват Adobe RGB 65.1% - Охват DCI-P3 63.1% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит Spectre x360 14 (2021) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 2:35 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 482 грамма 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 448 640 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс Spectre x360 14 (2021) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.1 x 9.1 см 11.5 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.