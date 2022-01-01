Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook 16s (2022) или Inspiron 16 Plus 7620 – что лучше выбрать?

Huawei MateBook 16s (2022) против Dell Inspiron 16 Plus 7620

59 из 100
Huawei MateBook 16s (2022)
VS
61 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Huawei MateBook 16s (2022)
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Батарея 84 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16s (2022) и Dell Inspiron 16 Plus 7620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (84 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16s (2022)
vs
Inspiron 16 Plus 7620

Корпус

Вес 1.99 кг 2.05 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 895 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~82.6%
Боковые рамки 6.4 мм 6 мм
Цвета Серий Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ 49.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1829:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 96.7% 100%
Охват Adobe RGB 66.6% -
Охват DCI-P3 64.5% -
Время отклика 29 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 238 граммов 501 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
MateBook 16s (2022)
1.41 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7620 +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 87.3 дБ 87.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") или MateBook 16s (2022)
2. MateBook 14s или MateBook 16s (2022)
3. MacBook Pro 16 (2021) или Inspiron 16 Plus 7620
4. XPS 17 9720 (2022) или Inspiron 16 Plus 7620
5. Inspiron 16 Plus 7610 или Inspiron 16 Plus 7620
6. ENVY 16 (2022) или Inspiron 16 Plus 7620

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 Plus 7620 и Huawei MateBook 16s (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры