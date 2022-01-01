Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2520 x 1680 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 84 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.99 и 3.01 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13690 vs 10202 баллов

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (84 и 68 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (895 и 1054 см2) Причины выбрать Dell Precision 7760 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 3.01 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм Площадь 895 см2 1054 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~78.2% Боковые рамки 6.4 мм 8.5 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 2520 x 1680 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1829:1 600:1 Цветовой охват sRGB 96.7% - Охват Adobe RGB 66.6% 100% Охват DCI-P3 64.5% - Время отклика 29 мс 35 мс Максимальная яркость MateBook 16s (2022) 300 нит Precision 7760 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 90 / 135 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 238 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 16s (2022) 1602 Precision 7760 +1% 1625 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 16s (2022) +35% 10066 Precision 7760 7461 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 16s (2022) 1604 Precision 7760 +1% 1614 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 16s (2022) +34% 13690 Precision 7760 10202

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU MateBook 16s (2022) +90% 1.41 терафлопс Precision 7760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 4 Макс. количество памяти - 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 87.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.65 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.