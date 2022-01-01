Huawei MateBook 16s (2022) против Dell Precision 7760
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.99 и 3.01 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13690 vs 10202 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (84 и 68 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (895 и 1054 см2)
Причины выбрать Dell Precision 7760
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|3.01 кг
|Размеры
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм
|Площадь
|895 см2
|1054 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~78.2%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|8.5 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1829:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|96.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|66.6%
|100%
|Охват DCI-P3
|64.5%
|-
|Время отклика
|29 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|90 / 135 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|238 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1602
Precision 7760 +1%
1625
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 16s (2022) +35%
10066
7461
Cinebench R23 (одноядерный)
1604
Precision 7760 +1%
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 16s (2022) +34%
13690
10202
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1450 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.742 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|4
|Макс. количество памяти
|-
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|87.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.65 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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