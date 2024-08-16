Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook 16s (2022) или Precision 7770 – что лучше выбрать?

Huawei MateBook 16s (2022) против Dell Precision 7770

59 из 100
Huawei MateBook 16s (2022)
VS
64 из 100
Dell Precision 7770
Huawei MateBook 16s (2022)
Dell Precision 7770
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Батарея 84 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16s (2022) и Dell Precision 7770 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
  • Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.99 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (895 и 1055 см2)
Причины выбрать Dell Precision 7770
  • Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16s (2022)
vs
Precision 7770

Корпус

Вес 1.99 кг 3.02 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
Площадь 895 см2 1055 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~78.2%
Боковые рамки 6.4 мм 7.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1829:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 96.7% 100%
Охват Adobe RGB 66.6% -
Охват DCI-P3 64.5% 99%
Время отклика 29 мс 35 мс
Максимальная яркость
MateBook 16s (2022)
300 нит
Precision 7770 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 238 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 40 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 96
Производительность GPU
MateBook 16s (2022)
1.41 терафлопс
Precision 7770 +1091%
16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 2 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 4
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Макс. громкость 87.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Huawei MateBook 16s (2022)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Huawei MateBook 16s (2022)
3. Huawei MateBook 14s и 16s (2022)
4. Huawei MateBook 16 (2021) и 16s (2022)
5. Honor MagicBook 16 (2022) и Huawei MateBook 16s (2022)
6. Dell XPS 15 9520 (2022) и Precision 7770
7. Dell Precision 7760 и Precision 7770
8. Huawei MateBook D 16 2022 и Dell Precision 7770

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 7770 и Huawei MateBook 16s (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры