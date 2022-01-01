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Huawei MateBook 16s (2022) против Dell XPS 15 9520 (2022)

59 из 100
Huawei MateBook 16s (2022)
VS
64 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
Huawei MateBook 16s (2022)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Батарея 84 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16s (2022) и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (84 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.84 и 1.99 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (792 и 895 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16s (2022)
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.84 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
Площадь 895 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~89%
Боковые рамки 6.4 мм 4.2 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1829:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 96.7% 100%
Охват Adobe RGB 66.6% -
Охват DCI-P3 64.5% -
Время отклика 29 мс 35 мс
Максимальная яркость
MateBook 16s (2022)
300 нит
XPS 15 9520 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 135 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 238 граммов 429 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
MateBook 16s (2022)
1.41 терафлопс
XPS 15 9520 (2022) +255%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Макс. громкость 87.3 дБ 83.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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