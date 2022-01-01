Huawei MateBook 16s (2022) против MateBook 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
- На 199% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14284 vs 4777 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (84 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Huawei MateBook 14
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.49 и 1.99 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (688 и 895 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|1.49 кг
|Размеры
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|307.5 x 223.8 x 15.9 мм
|Площадь
|895 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~84.8%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|40.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|185 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|2160 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1829:1
|1758:1
|Цветовой охват sRGB
|96.7%
|92.8%
|Охват Adobe RGB
|66.6%
|68.2%
|Охват DCI-P3
|64.5%
|65.9%
|Время отклика
|29 мс
|36 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 135 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|238 граммов
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 16s (2022) +26%
1602
1269
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 16s (2022) +124%
10066
4489
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 16s (2022) +30%
1697
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 16s (2022) +199%
14284
4777
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Макс. громкость
|87.3 дБ
|76.4 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1