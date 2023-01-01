Huawei MateBook D 16 2022 против Acer Aspire 5 (A515-57)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9945 vs 5386 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.77 кг
|Размеры
|356.7 x 248.7 x 18.4 мм
|362.9 x 237.8 x 17.9 мм
|Площадь
|887 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39.8 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1316:1
|Цветовой охват sRGB
|96.4%
|65%
|Охват Adobe RGB
|68.3%
|44.8%
|Охват DCI-P3
|66.2%
|43.3%
|Время отклика
|-
|28 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|181 грамм
|317 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1620
1505
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook D 16 2022 +81%
8256
4558
Cinebench R23 (одноядерный)
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook D 16 2022 +85%
9945
5386
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|76 дБ
|72 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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