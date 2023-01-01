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Huawei MateBook D 16 2022 против ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

51 из 100
Huawei MateBook D 16 2022
VS
68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Huawei MateBook D 16 2022
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook D 16 2022 и ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 652-890% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14334 vs 9945 баллов
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook D 16 2022
vs
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.1 кг
Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 887 см2 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~78.7%
Боковые рамки 6 мм 5 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 39.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 96.4% -
Охват Adobe RGB 68.3% -
Охват DCI-P3 66.2% 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 181 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 0.84 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 24 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48
Производительность GPU
MateBook D 16 2022
0.84 терафлопс
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +1186%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 76 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.3 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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