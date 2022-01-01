Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 60 Вт*ч - 70 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 9945 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.9 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 355.3 x 252 x 19 мм Площадь 887 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.9% Боковые рамки 6 мм 5.3 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.4% - Охват Adobe RGB 68.3% - Охват DCI-P3 66.2% - Максимальная яркость MateBook D 16 2022 300 нит Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 70 Вт*ч 96 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 181 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 0.84 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 24 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU MateBook D 16 2022 0.84 терафлопс Vivobook Pro 16 (K6602) +788% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 76 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.