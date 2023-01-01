Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 3200 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 13980HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг) Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 1156-1577% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 1156-1577% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 220% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9945 баллов

На 220% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9945 баллов Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (90 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (90 и 60 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 887 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~84% Боковые рамки 6 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 3 Уровень шума 39.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 96.4% - Охват Adobe RGB 68.3% - Охват DCI-P3 66.2% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость MateBook D 16 2022 300 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 181 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 0.84 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 384 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 24 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU MateBook D 16 2022 0.84 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +2102% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 76 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.