Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 60 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Существенно легче – весит на 1310 граммов меньше (1.7 и 3.01 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (887 и 1054 см2) Причины выбрать Dell Precision 7760 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (68 и 60 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 3.01 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм Площадь 887 см2 1054 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~78.2% Боковые рамки 6 мм 8.5 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 96.4% - Охват Adobe RGB 68.3% 100% Охват DCI-P3 66.2% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook D 16 2022 300 нит Precision 7760 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 181 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 256 Блоки текстурирования (TMUs) 24 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8 Производительность GPU MateBook D 16 2022 +13% 0.84 терафлопс Precision 7760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 4 Макс. количество памяти - 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.65 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.