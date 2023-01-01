Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Видеокарта показывает в среднем на 927-1265% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 927-1265% больше FPS в играх На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 9945 баллов

На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 9945 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (88 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (88 и 60 Вт*ч) Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.1 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 354 x 255 x 18-22 мм Площадь 887 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.2% Боковые рамки 6 мм 4.7 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 96.4% 100% Охват Adobe RGB 68.3% - Охват DCI-P3 66.2% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость MateBook D 16 2022 300 нит Aero 16 OLED (2023) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 88 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 181 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 105 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 0.84 терафлопс 15 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 384 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 24 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU MateBook D 16 2022 0.84 терафлопс Aero 16 OLED (2023) +1686% 15 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.