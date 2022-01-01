Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2022 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.7 и 2.32 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 172-234% больше FPS в играх

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (83 и 60 Вт*ч)

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12354 vs 9945 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.32 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 887 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~83.5% Боковые рамки 6 мм 5.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.8 дБ 51.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 96.4% 1000% Охват Adobe RGB 68.3% - Охват DCI-P3 66.2% - Максимальная яркость MateBook D 16 2022 300 нит ENVY 16 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 181 грамм 663 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU MateBook D 16 2022 0.84 терафлопс ENVY 16 (2022) +312% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76 дБ 84.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.