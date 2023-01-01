Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.55 и 1.7 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.55 и 1.7 кг) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч) Имеет на 46% более четкий дисплей – 208 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 46% более четкий дисплей – 208 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (736 и 887 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.55 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 887 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.8% Боковые рамки 6 мм 5.2 мм Цвета Серебристый, Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MateBook D 16 2023 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Swift X (SFX14-71G) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ~ 21% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват DCI-P3 - 83% Максимальная яркость MateBook D 16 2023 300 нит Swift X (SFX14-71G) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 180 граммов 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU MateBook D 16 2023 1.41 терафлопс Swift X (SFX14-71G) +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Макс. громкость - 77.6 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 12.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.