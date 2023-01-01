Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Apple M2 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2023 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14107 vs 8136 баллов Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг) Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 60 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (809 и 887 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.51 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 887 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~83.9% Боковые рамки 6 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1864 Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MateBook D 16 2023 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость MateBook D 16 2023 300 нит MacBook Air 15 (M2) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 180 граммов 186 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU MateBook D 16 2023 1.41 терафлопс MacBook Air 15 (M2) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.