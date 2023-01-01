Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2023 Легче – весит на 360 граммов меньше (1.7 и 2.06 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.7 и 2.06 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630 Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.06 кг Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм Площадь 887 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.6% Боковые рамки 6 мм 6.1 мм Цвета Серебристый, Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook D 16 2023 300 нит Inspiron 16 Plus 7630 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 180 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 65 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU MateBook D 16 2023 1.41 терафлопс Inspiron 16 Plus 7630 +335% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos - Да Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.