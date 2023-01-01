Huawei MateBook D 16 2023 против Dell Inspiron 16 Plus 7630
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2023
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.7 и 2.06 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
- Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.06 кг
|Размеры
|356.7 x 248.7 x 18.4 мм
|356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм
|Площадь
|887 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~82.6%
|Боковые рамки
|6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 / 130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|180 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1745
Geekbench 5 (многоядерный)
11120
11044
Cinebench R23 (одноядерный)
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
14107
14112
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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