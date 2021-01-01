Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5061 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.29 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 660 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~79.4% Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 1 -

Дисплей 3000 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 13.9 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 +13% 450 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.